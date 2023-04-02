Москва, , 12:58 — REGNUM На стадионе в центре Москвы в ходе матча отборочного этапа студенческих спортивных соревнований произошла массовая драка между футболистами, рассказали в столичном управлении МВД 2 апреля.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Между участниками футбольных команд произошёл конфликт, в ходе которого пострадал один человек. В ОМВД для разбирательства были доставлены 16 человек», — сообщили РИА Новости в управлении.

На троих участников драки были составлены протоколы об административном нарушении по статье КоАП «Мелкое хулиганство». Им грозят штрафы или административный арест на 15 суток.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной информации, конфликт начался после игрового эпизода, в ходе которого один из игроков получил повреждение, и перерос в массовую потасовку.

28 марта в столичном управлении МВД сообщили о пресечении массовой драки антифашистов и националистов. В столкновении намеревались участвовать до 12 человек, вооруженных холодным и огнестрельным оружием.