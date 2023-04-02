Вашингтон, 2 апреля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Активные работы ведутся на ядерном объекте КНДР в Йонбёне. Американские специалисты предполагают, что Пхеньян может завершить в ближайшее время строительство экспериментального легководного реактора. Такие оценки представил интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Недавние коммерческие спутниковые снимки исследовательского ядерного центра в Йонбёне свидетельствуют о высоком уровне активности вокруг комплекса», — отмечается в публикации.

Эксперты сообщают, что ядерный реактор, расположенный в Научно-исследовательском центре Йонбён, продолжает работать, началось строительство нового вспомогательного сооружения рядом с экспериментальным легководным реактором.

«Кроме того, были зафиксированы спуски воды, которые могут быть связаны с испытаниями системы охлаждения экспериментального легководного реактора», — добавили специалисты, отметив, что подобный случай не первый.

Согласно оценкам, «в совокупности новое строительство и недавний спуск воды свидетельствуют о том, что экспериментальный легководный реактор близок к переходу в рабочее состояние».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ об увеличении производства ядерного оружия для наращивания его запаса «в геометрической прогрессии». Он призвал быть готовыми к применению ядерного оружия в любом месте и в любое время, также заявил о том, что нужно непрерывно укреплять ядерные силы для защиты народа, строя и властей страны.