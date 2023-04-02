Илон Маск назвал материалы New York Times пропагандой, которую неинтересно читать

Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск назвал газету New York Times неинтересной, заявив, что материалы этого издания являются пропагандой.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

Маск отреагировал на то, что с Twitter-аккаунта The New York Times была убрана синяя галочка верификации, поскольку издание не захотело заплатить 8 долларов за эту опцию.

«Настоящая трагедия New York Times заключается в том, что их пропаганда даже неинтересна», — написал он на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что лента газеты нечитабельна.

«У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи», — уточнил Маск.

Как передавало ИА REGNUM, Маск пообещал показать полный исходный код, связанный с показом твитов. 31 марта Twitter раскрыл исходный код, используемый для формирования рекомендаций твитов. Маск рассказал, что в алгоритм будут вноситься изменения, чтобы повысить качество рекомендаций пользователям.