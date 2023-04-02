Мелитополь, 2 апреля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Состояние одного из шести пострадавших в результате обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ крайне тяжелое, сообщили 2 апреля в городской администрации.

Официальная информация Администрации Мелитополя Последствия обстрела Мелитополя боевиками ВСУ

«К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии», — говорится в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, удар по Мелитополю был осуществлен с РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов.

На местах обстрелов работают сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Мелитополю семь ракет из РСЗО HIMARS. Российские системы ПВО перехватили шесть из них.