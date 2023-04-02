FT: санкции против российской нефти могут повлечь за собой экологическую катастрофу

Вашингтон, , 13:04 — REGNUM В мире может увеличиться количество случаев разлива нефтепродуктов после отказа компаний Запада оказывать услуги судам, которые перевозят российскую нефть. В первую очередь речь идёт о техническом и страховом обслуживании судов, считают опрошенные Financial Times эксперты.

Нефтяное пятно kris krüg

«Речь идёт о социальной и экологической катастрофе, которая ожидает своего часа. Это должно вызывать у всех нас большое беспокойство», — считает исполнительный директор норвежской страховой компании Gard («Гард») Рольф Тор Роппестад.

Причиной роста рисков разлива нефти, по его мнению, может стать недобросовестность страховых компаний, которые придут на смену западным. Ещё одним фактором, который может впоследствии сказаться на экологии, эксперт назвал длительный срок службы многих судов, перевозящих топливо.

Наиболее высока вероятность возникновения подобных инцидентов в проливе Эресунн между Данией и Швецией, через который танкеры активно перевозят российскую нефть, подчеркнул один из руководителей международного трейдера Trafigura («Трафигура») Бен Лакок. Другой важной проблемой может стать недобросовестность страховщиков в случае разлива топлива, также отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря действуют решения Евросоюза о запрете импорта российской нефти по морю и о введении ценового потолка на морские поставки нефти. Кроме того, было принято решение, что Евросоюз не будет перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.

Результатом стало перенаправление экспорта топлива из РФ в восточные страны. Последствием введения потолка цен на нефть из РФ также называют нехватку танкеров средней и малой вместительности.