Джакарта, 2 апреля, 2023, 12:46 — ИА Регнум. У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 2 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 30 км. Эпицентр находился в 80 км к северо-западу от города Бима.

Сведений о разрушениях и пострадавших не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки также ощущали жители Кабардино-Балкарии.