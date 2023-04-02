Штат Нью-Йорк, США, , 12:52 — REGNUM В ночь на 2 апреля молния попала в самое высокое здание США — Всемирный торговый центр, высота которого составляет 541 метр. Об этом сообщает издание Daily Wire.

Всемирный торговый центр Rodrigo Paredes

Отмечается, что молнии бьют в самое высокое здание Западного полушария регулярно. Так, с 2015 по 2020 гг строение было поражено атакой стихии 189 раз. Такая частота делает Всемирный торговый центр вторым по количеству поражений молнией в США после Уиллис-Тауэр, расположенным в Чикаго.

По словам директора по строительству здания Алана Рейсса, Всемирный торговый центр защищает другие строения Нью-Йорка от молний. Он добавил, что центр оснащён современной системой зашиты, поэтому атаки стихии ему не страшны.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв разрушительного торнадо, от которого пострадали несколько штатов США, увеличилось до десяти человек. Стихийное бедствие было зафиксировано в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин.