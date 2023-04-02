ТАСС: делегации Сирии, Турции и Ирана прибыли в Москву на встречу заместителей глав МИД

Москва, , 12:51 — REGNUM Переговоры заместителей глав дипломатических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции пройдут в 3 апреля, все делегации уже прибыли в Москву для проработки дальнейшей встречи на уровне министров. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завтра состоятся консультации по подготовке встречи министров иностранных дел. Все делегации уже приехали в Москву», — приводит агентство слова собственного источника.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, целью это встречи станет урегулирование ситуации в Сирии. В конце 2022 года в Москве прошли консультации министров обороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Обсуждалось намерение создать совместную трёхстороннюю комиссию, встреча представителей МИД позиционировалась как следующий этап переговоров.