Москва, 2 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Переговоры заместителей глав дипломатических ведомств России, Сирии, Ирана и Турции пройдут 3 апреля, все делегации уже прибыли в Москву для проработки дальнейшей встречи на уровне министров. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Завтра состоятся консультации по подготовке встречи министров иностранных дел. Все делегации уже приехали в Москву», — приводит агентство слова собственного источника.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, целью этой встречи станет урегулирование ситуации в Сирии. В конце 2022 года в Москве прошли консультации министров обороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Обсуждалось намерение создать совместную трёхстороннюю комиссию, встреча представителей МИД позиционировалась как следующий этап переговоров.