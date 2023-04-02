Москва, 2 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Для российских военнослужащих отряда «Шторм» были оборудованы максимально комфортные блиндажи. Об этом рассказал старшина отряда из Ханты-Мансийского автономного округа.

Кадр из видео Кухня в полевом лагере

По словам российского бойца, в лагере подразделения «Шторм» кипит работа. Так, при помощи спецтехники военнослужащие строят дренажную систему, в столовой готовят сытный и вкусный обед.

Старшина отметил, что всех бойцов разместили в безопасных и тёплых блиндажах. На кадрах был показан быт военнослужащих.

«Есть электричество, есть даже чайник, вот печка, она работает на ура. Сюда помещается целый взвод», — пояснил боец на видео, которое было опубликовано 2 апреля пресс-службой Минобороны России.

Как передавало ИА REGNUM, ВС России на краснолиманском направлении нанесли удары по двум бригадам ВСУ. Так, разведка группировки войск «Центр» вскрыла перемещение взвода на боевых машинах пехоты 66 механизированной бригады ВСУ, а на Торском участке была также обнаружена штурмовая группа на боевых бронированных машинах 81 аэромобильной бригады ВСУ. Бригады ВСУ были поражены расчётами ствольной артиллерии группировки «Центр».