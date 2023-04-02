Секретарь СНБО Украины Данилов предложил план «деоккупации» Крыма

Киев, , 12:20 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал в соцсетях о придуманном так называемом плане «деоккупации» Крыма, который состоит из 12 шагов.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

«12 шагов деоккупации Крыма… Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Согласно сообщению, план включает в себя переименование российского Севастополя, люстрацию, «снос» Крымского моста, программу «детоксикации от пропаганды».

По словам Данилова, транспортный переход, соединяющий Таманский полуостров Краснодарского Края с Керченским полуостровом в Крыму, необходимо демонтировать с целью обеспечения полной «свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».

Севастополь секретарь СНБО предложил переименовать в «Объект №6». По его словам, российскому городу присвоено временное название, а решение о постоянном позднее примет Верховная рада Украины. В качестве одного из вариантов Данилов предложил Ахтиар. Такое село прежде существовало на северном берегу Севастопольской бухты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма и Севастополя в 2014 году решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией после того, как в Киеве произошёл госпереворот. Голосование прошло 16 марта того же года с участием более 80% избирателей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. В том же месяце в России был подписан и ратифицирован договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. Киев так и не признал полуостров частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.