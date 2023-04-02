Авдеевка, ДНР, 2 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Жители подконтрольного Киеву города Авдеевки в ДНР прячут своих детей от принудительной эвакуации на территорию Украины. Об этом заявил 2 апреля мэр города Виталий Барабаш в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористический режим

По его словам, родители не хотят, чтобы детей увозили, и назвал это «верхом безответственности». Когда за детьми приходят, родители заявляют, что увезли их к родственникам, но контакты родственников отказываются передавать.

«Это какой-то квест по поиску детей. Было пять детей, а потом ещё троих нашли», — посетовал Барабаш.

26 марта мэр Авдеевки призвал всех оставшихся в городе жителей покинуть его. Он объявил о начале эвакуации из города работников ЖКХ и планируемом отключении мобильной связи. Днём ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска готовятся взять Авдеевку в оперативное окружение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти подконтрольного киевскому режиму Славянска (ДНР) пригрозили принудительно эвакуировать детей, если их опекуны и попечители откажутся пойти на это добровольно.