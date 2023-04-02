Петропавловск-Камчатский, , 12:07 — REGNUM Пепел на высоту 3 тыс. метров выбросил вулкан Безымянный на Камчатке. Об этом 2 апреля заявили в пресс-службе территориального управления МЧС.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

«2 апреля из вулкана Безымянного зафиксировали пепловый выброс на высоту до 3 тыс. м. Высота самого исполина — 2 882 м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути его распространения нет населённых пунктов.

В камчатском филиале Единой геофизической службе РАН отметили, что наблюдается сход раскалённых обломочных лавин.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта на курильском вулкане Эбеко был зафиксирован пепловый выброс на высоту 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км.