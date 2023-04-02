Мелитополь, 2 апреля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали в результате обстрела Мелитополя украинскими войсками, по меньшей мере пятеро из них госпитализированы. Об этом сообщает 2 апреля администрация Мелитополя в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Власти ранее сообщили о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших — женщина 1967 года рождения, у неё осколочные ранения.

«Число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек», — говорится в сообщении.

В администрации также сообщили о повреждении в результате обстрела многоэтажного жилого дома и объектов локомотивного депо. Кроме того, один из снарядов попал в газовую трубу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов проинформировал о перехвате российскими системами ПВО шести ракет, выпущенных украинскими войсками из РСЗО HIMARS по Мелитополю. Всего, по его информации, ракет было семь.