Калязин, Тверская область, 2 апреля 2023, 11:53 — REGNUM Пропавшего 10-летнего мальчика вторые сутки ищут в Тверской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает региональное следственное управление СКР.

Пропавший Яременко Захар
Пропавший Яременко Захар
Официальный канал СУ СК России по Тверской области

Мальчик 2012 года рождения пропал 31 марта в городе Калязине. Он ушёл из дома гулять и не вернулся.

По данным Telegram-канала «112», в последний раз мальчика видели на льду неподалёку от заброшенного санатория. Следователи полагают, что он мог утонуть. К поиску привлекли водолазов.

Мать мальчика рассказала, что из дома он прежде не пропадал. Гулять он отправился вместе с 14-летним другом, который позднее вернулся домой. Подросток не может ничего рассказать о произошедшем, так как отстаёт в развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пятерых мальчиков два дня искали в Сочи после того, как они убежали из гостиницы, где купались в бассейне. Всех нашли живыми.