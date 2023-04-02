Калязин, Тверская область, 2 апреля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Пропавшего 10-летнего мальчика вторые сутки ищут в Тверской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает региональное следственное управление СКР.

Официальный канал СУ СК России по Тверской области Пропавший Яременко Захар

Мальчик 2012 года рождения пропал 31 марта в городе Калязине. Он ушёл из дома гулять и не вернулся.

По данным Telegram-канала «112», в последний раз мальчика видели на льду неподалёку от заброшенного санатория. Следователи полагают, что он мог утонуть. К поиску привлекли водолазов.

Мать мальчика рассказала, что из дома он прежде не пропадал. Гулять он отправился вместе с 14-летним другом, который позднее вернулся домой. Подросток не может ничего рассказать о произошедшем, так как отстаёт в развитии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пятерых мальчиков два дня искали в Сочи после того, как они убежали из гостиницы, где купались в бассейне. Всех нашли живыми.