Мелитополь, 2 апреля, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение о том, что ВСУ попытаются осуществить контрнаступление в Запорожской области, а также в районе Артёмовска. Об этом 2 апреля пишет URA. RU.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Направление на Крым, Херсон. Они пытаются перерезать сухопутный путь на Крым — запорожское направление, на Запорожскую АЭС», — приводят журналисты его слова.

Литовкин также отметил, что ВСУ могут наступать и в направлении Артёмовска, Соледарско-Угледарской дуги.

«Но способны к этому или не способны, можно увидеть только во время реального боя», — уточнил военный.

Как передавало ИА REGNUM, по словам помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, попытка контрнаступления ВСУ обернётся полной потерей ресурсов для Киева, ВСУ лишатся сил и средств и не смогут в конечном итоге противостоять армии России.