Биатлонистка Казакевич выиграла золото в масс-старте на чемпионате России
Ханты-Мансийск, 2 апреля 2023, 11:44 — REGNUM Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске. Гонка прошла 2 апреля.
Казакевич, которая представляет Свердловскую область, прошла дистанцию за 40 минут 32,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.
Второй стала ещё одна представительница Свердловской области Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды. У неё не было промахов в стрельбе.
Замкнула тройку спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Носкова. У неё два промаха и 10,8 секунды отставания.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта олимпийский чемпион Сергей Устюгов стал победителем в масс-старте на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.