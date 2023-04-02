Ханты-Мансийск, , 11:44 — REGNUM Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске. Гонка прошла 2 апреля.

Биатлонистка Ирина Казакевич © Александр Рюмин/ТАСС

Казакевич, которая представляет Свердловскую область, прошла дистанцию за 40 минут 32,3 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах.

Второй стала ещё одна представительница Свердловской области Тамара Дербушева, отставшая на 3,7 секунды. У неё не было промахов в стрельбе.

Замкнула тройку спортсменка из Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Носкова. У неё два промаха и 10,8 секунды отставания.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта олимпийский чемпион Сергей Устюгов стал победителем в масс-старте на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.