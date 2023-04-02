Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил о тысячелетней войне США и Китая

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Сенатор Конгресса США Тед Круз заявил в эфире Fox Business, что Китай ведёт «тысячелетнюю» войну против Соединённых Штатов Америки.

Сенатор Конгресса США Тед Круз © Lev Radin/Global Look Press

При этом американец не уточнил, идёт ли упомянутое противостояние в течение тысячи лет или КНР лишь намеревается конкурировать с Америкой так долго.

«Китай ведёт тысячелетнюю войну против США. Они хотят экономического, военного и глобального доминирования», — заявил Круг, добавив, что Пекин систематически ведёт «эту войну».

Круз подчеркнул, что подозревает нынешнего президента страны Джо Байдена в работе «против государства». По его мнению, 47-й президент США работает в интересах Китая. В качестве аргумента он привёл политику хозяина Белого дома, которая привела к экономической нестабильности.

Накануне представитель республиканской партии в Конгрессе США Пол Госар выразил мнение, что американский президент Джо Байден и его команда снова потерпели поражение в очередной пиар-битве по Украине. По его мнению, американцы уже устали от ситуации, когда вынуждены «отправлять бесконечное количество денег куда угодно, только не на защиту собственных границ и финансирование общин». Политик призвал прекратить дотации Украине.

Согласно исследованиям компании YouGov, республиканцы считают экс-президента США Дональда Трампа самым предпочтительным кандидатом в президенты на выборах 2024 года даже после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений.