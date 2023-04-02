* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

РИА Новости: боевик «Азова»* признался в осквернении тела погибшего российского бойца

Донецк, , 11:40 — REGNUM Попавший в плен военнослужащий ВСУ, ранее являвшийся боевиком националистического формирования «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Антон Штукин признал, что осквернил тело погибшего бойца ДНР. Об этом 2 апреля сообщает РИА Новости.

Пленные нацисты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он рассказал, что изуродовал тело бойца ДНР перед отступлением из Мариуполя для устрашения российских военнослужащих.

Военнопленный признал, что совершил жестокое преступление по отношению к телу военнослужащего ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в районе Артёмовска был уничтожен бывший участник украинского карательного формирования Даниил Ляшук, известный как Моджахед. Рогов отметил, что выходец из Белоруссии Ляшук — одиозный нацист и бывший боевик формирования, участников которого ещё в 2015 году, когда президентом Украины был Пётр Порошенко, судили за убийства, пытки, изнасилования и педофилию.