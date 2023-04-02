Боевик «Азова»* признался в осквернении тела погибшего российского военного
РИА Новости: боевик «Азова»* признался в осквернении тела погибшего российского бойца
Донецк, 2 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Попавший в плен военнослужащий ВСУ, ранее являвшийся боевиком националистического формирования «Азов»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Антон Штукин признал, что осквернил тело погибшего бойца ДНР. Об этом 2 апреля сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что изуродовал тело бойца ДНР перед отступлением из Мариуполя для устрашения российских военнослужащих.
Военнопленный признал, что совершил жестокое преступление по отношению к телу военнослужащего ДНР.
Как передавало ИА REGNUM, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в районе Артёмовска был уничтожен бывший участник украинского карательного формирования Даниил Ляшук, известный как Моджахед. Рогов отметил, что выходец из Белоруссии Ляшук — одиозный нацист и бывший боевик формирования, участников которого ещё в 2015 году, когда президентом Украины был Пётр Порошенко, судили за убийства, пытки, изнасилования и педофилию.