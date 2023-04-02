В Польше заявили, что допустят российских фехтовальщиков, осудивших спецоперацию, на этап Кубка мира

Варшава, , 11:29 — REGNUM Российские спортсмены смогут выступить на этапе Кубка мира по фехтованию в Польше, если подпишут заявление с осуждением специальной военной операции. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба Польской федерации фехтования.

Фехтование © Максим Богодвид/РИА Новости

«Польская федерация фехтования сохраняет своё намерение организовать этап Кубка мира в Познани, соблюдая правила допуска спортсменов из России и Белоруссии, предусмотренные рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Польская федерация фехтования имеет право строго контролировать выполнение спортсменами России и Белоруссии всех критериев, перечисленных в рекомендациях МОК.

Для этого спортсмены должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают спецоперацию и не работают в вооружённых силах или органах безопасности.

Также в польской федерации заявили, что во время турнира запрещено вывешивать флаги, включать гимны и демонстрировать национальные цвета и другие опознавательные знаки России и Белоруссии. Кроме того, на соревнованиях не должно быть официальных представителей стран.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин состоится с 21 по 23 апреля в Познани. Он является квалификационным на Олимпийские игры — 2024.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать в нейтральном статусе только тех российских спортсменов, которые выступили против спецоперации.

30 марта министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что для участия в Европейских играх, которые пройдут в Кракове, Польша потребует от российских спортсменов подписать заявление об осуждении специальной военной операции.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, критерии МОК по допуску российских спортсменов неправомерны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет отстаивать интересы своих спортсменов.