Москва, , 11:35 — REGNUM Деятельность Англо-Американской школы Москвы приостановлена на 90 суток по решению Тушинского районного суда столицы. Об этом сообщает 2 апреля издание РБК.

Международная школа для детей членов англоязычного сообщества в Москве © Сергей Фадеичев/ТАСС

Прокуратура выявила ряд нарушений в работе образовательной организации. Они связаны с отсутствием дополнительных общеобразовательных программ, предусмотренных законодательством, и отсутствием у ряда педагогов документов, подтверждающих наличие профессионального образования и соответствующей квалификации.

Решением суда, уточняет издание, автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-Американская школа Москвы» признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 19.20 КоАП. В этой части статьи речь идёт о «грубом нарушении требований и условий» деятельности.

«Назначить наказание в виде приостановления деятельности <…> сроком на 90 суток», — говорится в постановлении суда.

Издание ожидает комментария от образовательной организации.

В Англо-Американской школе Москвы, расположенной на северо-западе столицы, обучаются около 1200 человек, в том числе дети американских, канадских и британских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее природоохранная организация «Всемирный фонд природы» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) заявила о намерении добиваться через суд пересмотра решения Минюста РФ о включении в список иноагентов.