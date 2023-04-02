Мелитополь, 2 апреля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В Мелитополе Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ ранения получил мирный житель, передаёт 2 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Отмечается, что в результате обстрела повреждён многоквартирный дом, повреждена кровля и остекление дома.

По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в результате удара ВСУ пострадала женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ выпустили по Мелитополю семь ракет из РСЗО HIMARS, системы ПВО перехватили шесть из них. Удар был нанесён из пригорода временно оккупированного Киевом Орехова. Один снаряд попал в локомотивное депо.