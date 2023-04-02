Корреспондентов французских газет Libération и Monde выслали из Буркина-Фасо

Уагадугу, , 11:26 — REGNUM Руководство Буркина-Фасо выслали из страны французских журналистов, представителей газеты Libération и африканского подразделения Monde. Об этом сообщили редакции обоих изданий.

Российские флаги в Буркина-Фасо © EPA/ТАСС

В декабре 2022 года власти западно-африканской страны приостановили вещание французской радиостанции RFI. А в марте текущего года — вещание телеканала France 24.

«Корреспондент Monde Afrique Софи Дусе была депортирована из Буркина-Фасо в субботу 1 апреля вместе с корреспондентом Libération Аньес Февр», — передаёт газета Monde.

Уточняется, что корреспондентке издания предписали покинуть страну в течение 24 часов, поскольку её аккредитация и пресс-карта были якобы аннулированы.

В свою очередь, газета Libération назвала решение о высылке своего корреспондента необоснованным. По их данным, решение о депортации было принято после публикации расследования, касающегося видео, на котором убивают детей и подростков.

Сообщается, что журналисты уже вернулись во Францию.

В марте правительство Буркина-Фасо объявило о денонсации договора о военной помощи с Францией. Изменсмиение в политике произошли на фоне роста проросийских настроений.

В конце прошлого месяца посол РФ в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков рассказал, что в данный момент Россия ведёт активную работу по открытию своего посольства в Буркина-Фасо.