Уагадугу, 2 апреля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Руководство Буркина-Фасо выслало из страны французских журналистов, представителей газеты Libération и африканского подразделения Monde. Об этом сообщили редакции обоих изданий.

EPA/ТАСС Российские флаги в Буркина-Фасо

В декабре 2022 года власти западно-африканской страны приостановили вещание французской радиостанции RFI. А в марте текущего года — вещание телеканала France 24.

«Корреспондент Monde Afrique Софи Дусе была депортирована из Буркина-Фасо в субботу, 1 апреля, вместе с корреспондентом Libération Аньес Февр», — передаёт газета Monde.

Уточняется, что корреспондентке издания предписали покинуть страну в течение 24 часов, поскольку её аккредитация и пресс-карта были якобы аннулированы.

В свою очередь, газета Libération назвала решение о высылке своего корреспондента необоснованным. По их данным, решение о депортации было принято после публикации расследования, касающегося видео, на котором убивают детей и подростков.

Сообщается, что журналисты уже вернулись во Францию.

В марте правительство Буркина-Фасо объявило о денонсации договора о военной помощи с Францией. Изменения в политике произошли на фоне роста пророссийских настроений.

В конце прошлого месяца посол РФ в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков рассказал, что в данный момент Россия ведёт активную работу по открытию своего посольства в Буркина-Фасо.