Киев, , 10:55 — REGNUM Украина и Польша работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил украинский заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, строительство подобных пунктов может начаться в начале 2024 года, документы проходят согласование с польской стороной.

Деркач добавил, что это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что националисты Польши надеются на возвращение территорий Украины, которые были отторгнуты у этого государства после Второй мировой войны. Он заявил, что националистические элементы Польши спят и видят, чтобы вернуть так называемые свои исторические территории.