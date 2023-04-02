Секретарь СНБО Украины Данилов предложил «переименовать» Севастополь

Киев, , 11:05 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил присвоить российскому Севастополю другое название и заменить в городе памятник затопленным кораблям. Об этом он написал 2 апреля в соцсетях.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Севастополю присвоено временное название, а решение о постоянном позднее примет Верховная рада Украины. В качестве одного из вариантов Данилов предложил Ахтиар. Такое село прежде существовало на северном берегу Севастопольской бухты.

«Переименовывается в «объект №6», — написал Данилов в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он пояснил, что «переименование» необходимо для разрыва исторических ассоциаций с городом русской воинской славы. Кроме того, следует заменить памятник затопленным кораблям другим «памятным знаком». Подробности «программы» разрабатывает аппарат СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма и Севастополя в 2014 году решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией после того, как в Киеве произошёл госпереворот. Голосование прошло 16 марта того же года с участием более 80% избирателей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. В том же месяце в России был подписан и ратифицирован договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ. Киев так и не признал полуостров частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.