Дамаск, 2 апреля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии запланирована на ближайшие два дня. Об этом 12 апреля сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, сейчас стороны проводят завершающие обсуждения относительно времени и места переговоров. В МИД Саудовской Аравии данную информацию пока не прокомментировали.

Как передавало ИА REGNUM, внезапное потепление отношений Ирана и Саудовской Аравии при посредничестве Китая и постепенный выход из изоляции Сирии являются ключевыми элементами большой геополитической трансформации. Аналитики уверены, что изменения не устраивают тех, кто все последние десятилетия выстраивал архитектуру региона под себя. Так, группа американских дипломатов и военных, которые плотно занимаются ближневосточной проблематикой, направила в Белый дом письмо, в котором его авторы выражают озабоченность выходом правительства Башара Асада из международной изоляции, которая обеспечивается так называемым «законом Цезаря».

«Акт Цезаря о защите гражданского населения Сирии» (Caesar Syria Civilian Protection Act) был принят Конгрессом США в конце 2016 года, подписан президентом Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и вступил в силу 17 июня 2020 года. Согласно этому документу, за поддержку сирийского правительства и связанных с ним вооруженных формирований на любое лицо или организацию могут быть наложены различные ограничения.

В своём письме американские дипломаты призывают Вашингтон более решительно противодействовать Дамаску налаживать связи, бороться с нарушениями санкций «не на словах, а на деле».

По словам саудовских и сирийских официальных лиц, страны приближаются к соглашению о восстановлении дипломатических отношений после переговоров при посредничестве России. Так, обсуждается вопрос возобновления работы саудовского генерального консульства в САР и участия Сирии в Лиге арабских государств.