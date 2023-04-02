Киев, 2 апреля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Компания «Укрэнерго» отменила ограничения на потребление электроэнергии, действовавшие в трёх областях с прошлого месяца. Сообщение об этом опубликовано 2 апреля в Telegram-канале компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свет

Отмечается, что на энергообъектах центрального региона завершены аварийно-восстановительные работы. Оборудование было повреждено в результате ракетной атаки 9 марта.

Все ограничения потребления, которые были введены в Киевской, Житомирской, Харьковской областях, сняты. В других регионах ограничений в сетях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 марта российские военные нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры во всех областях Украины. Минобороны РФ заявило о «массированном ударе возмездия высокоточным оружием» по украинским военным объектам. Удар стал ответом на теракт украинских боевиков в Брянской области.