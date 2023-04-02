Глава канонической УПЦ провёл воскресную службу в Киево-Печерской лавре
Киев, 2 апреля 2023, 10:42 — REGNUM Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) проводит воскресную службу в Киево-Печерской лавре. Об этом 2 апреля сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.
«Проповедь Предстоятеля: Бог призывает человека к покаянию разными путями — Блаженнейший Митрополит Онуфрий», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, прихожане УПЦ пришли на воскресную службу, которая проводится на фоне того, что наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили под домашний арест.
Ранее украинские власти предъявили митрополиту Павлу обвинения в «сотрудничестве с Россией» и разжигании межрелигиозной розни. Киевский суд отправил его под домашний арест на срок 60 суток, отбывать его он должен вдали от монастыря.
Сам митрополит Павел заявил, что решение суда о его домашнем аресте является политическим заказом.