Москва, 2 апреля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днём геолога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Смирнов/ТАСС Студенты геологи в Крыму

«Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких и основательных знаний, настойчивости и самоотдачи», — говорится в поздравлении российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что от ответственного подхода российских специалистов к делу зависят темпы роста экономики и качество жизни людей. Он отметил, что работа геологов способствует продвижению фундаментальных и прикладных научных исследований.

Президент акцентировал внимание на том, что в настоящее время перед геологическими работниками стоят серьёзные задачи, такие как реализация проектов по разработке месторождений на территориях Восточной Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа, а также обеспечение энергетической и сырьевой независимости страны.

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские специалисты продолжат добросовестно выполнять свою работу, внедряя в практику современные технологии и используя накопленный опыт, добиваться значимых результатов на благо Отечества.

Глава государства пожелал геологам успехов и воплощения в жизнь намеченных планов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Он отметил, что «наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях».