Российские средства ПВО сбили шесть ракет HIMARS в Мелитополе
Мелитополь, 2 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Мелитополю Запорожской области семь ракет из РСЗО HIMARS, системы ПВО перехватили шесть из них, сообщил 2 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Николай Тришин/ТАСС
Обломки от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
По его словам, удар был нанесён из пригорода временно оккупированного Киевом Орехова.
«Всего было семь залпов. В небе над городом [система] ПВО России сбила шесть реактивных снарядов», — написал он в Telegram-канале.
Рогов уточнил, что один снаряд попал в локомотивное депо.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля локомотивное депо Мелитополя Запорожской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.