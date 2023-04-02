Мелитополь, 2 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Мелитополю Запорожской области семь ракет из РСЗО HIMARS, системы ПВО перехватили шесть из них, сообщил 2 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Николай Тришин/ТАСС Обломки от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS

По его словам, удар был нанесён из пригорода временно оккупированного Киевом Орехова.

«Всего было семь залпов. В небе над городом [система] ПВО России сбила шесть реактивных снарядов», — написал он в Telegram-канале.

Рогов уточнил, что один снаряд попал в локомотивное депо.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля локомотивное депо Мелитополя Запорожской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.