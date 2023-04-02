Киев, , 10:45 — REGNUM В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные карты воздушных тревог Украины.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что звуки воздушной тревоги услышали жители Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Как передавало ИА REGNUM, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры. А ночью 31 марта были слышны взрывы в Харькове, а также в населённых пунктах области. Согласно данным главы администрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова, зафиксировано шесть «прилётов».