Киев, 2 апреля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные карты воздушных тревог Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что звуки воздушной тревоги услышали жители Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Местные паблики сообщают о взрывах в городе Константиновка (ДНР), который временно оккупирован Украиной.

Как передавало ИА REGNUM, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры. А ночью 31 марта были слышны взрывы в Харькове, а также в населённых пунктах области. Согласно данным главы администрации Олега Синегубова и мэра города Игоря Терехова, зафиксировано шесть «прилётов».

ВСУ выпустили по Мелитополю Запорожской области семь ракет из РСЗО HIMARS, системы ПВО перехватили шесть из них.