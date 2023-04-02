Мелитополь, , 10:25 — REGNUM Локомотивное депо Мелитополя Запорожской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил 2 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Здание Мелитопольского локомотивного депо © РИА Новости

«В результате обстрела города террористами УГИЛ зафиксированы прилёты в локомотивное депо», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, обстрел Мелитополя осуществлялся из РСЗО HIMARS. Часть ракет была перехвачена системами ПВО.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мелитополе Запорожской области в конце марта была прекращена подача электроэнергии после обстрела со стороны ВСУ. Рано утром 29 марта ВСУ обстреляли железнодорожное депо в Мелитополе.