Мелитополь, , 10:30 — REGNUM Жители Мелитополя в Запорожской области услышали несколько взрывов. Об этом 2 апреля написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Около 09:48 в разных частях города были слышны несколько взрывов», — отметил он, добавив, что наиболее громкие взрывы были слышны в северной части города.

«По предварительным данным, обстрел боевиками ВСУ Мелитополя осуществлялся из РСЗО «Хаймарс». Часть ракет была перехвачена нашей ПВО», — написал Рогов.

Как передавало ИА REGNUM, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры. Какой это был объект — не уточняется.