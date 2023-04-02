Мелитополь, 2 апреля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Жители Мелитополя в Запорожской области услышали несколько взрывов. Об этом 2 апреля написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Около 09:48 в разных частях города были слышны несколько взрывов», — отметил он, добавив, что наиболее громкие взрывы были слышны в северной части города.

«По предварительным данным, обстрел боевиками ВСУ Мелитополя осуществлялся из РСЗО «Хаймарс». Часть ракет была перехвачена нашей ПВО», — написал Рогов.

Как передавало ИА REGNUM, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры. Какой это был объект — не уточняется.