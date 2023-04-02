Вашингтон, 2 апреля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Республиканцы считают экс-президента США Дональда Трампа самым предпочтительным кандидатом в президенты на выборах 2024 года даже после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений. Таковы итоги исследования компании YouGov, опубликованные 2 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным опроса, отдать голоса за Трампа готовы 52% респондентов. Самого сильного из его конкурентов — губернатора штата Флорида Рона Десантиса — готов поддержать 21% опрошенных.

Ещё 3% потенциальных голосов — у бывшего вице-президента Майка Пенса, 5% — у экс-постпреда США при ООН Никки Хейли.

В опросе, проходившем 30–31 марта, участвовали более 1 тыс. избирателей — сторонников Республиканской партии США. Погрешность оценивается в 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке поддержало предъявление Трампу обвинений по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идёт о выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание в период избирательной кампании 2016 года о её предполагаемой связи с политиком. Отношения между ними были якобы в 2006 году.