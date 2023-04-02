Вашингтон, 2 апреля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Пилоты истребителей F-35 ВВС США, патрулировавшие воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным манёвром российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом пишет издание Air Force Times.

mil.ru ЗРК С-300

Авторы статьи поясняют, что американские самолёты не всегда распознавали объекты вокруг себя, поскольку у комплексов ПВО есть цифровые способы уклонения от обнаружения.

Один из лётчиков рассказал, что видел российские комплексы С-300 своими глазами, однако оборудование истребителя не смогло их идентифицировать. Другой пилот добавил, что воздушные суда не сталкивались с провокациями со стороны ВВС России и Белоруссии при патрулировании воздушного пространства в Восточной Европе.

«Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон», — заверил лётчик.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только половина их истребителей F-35 готова к выполнению задач, и то не в полном объёме. Доля боевых машин, которые готовы выполнять все свои задачи, составляла менее 30%.