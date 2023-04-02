Глава дипломатии ЕС Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака

Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель съязвил по поводу начала председательства России в Совете Безопасности ООН.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель © Lev Radin/Global Look Press

Днем 1 апреля украинские журналисты прокомментировали сообщение ООН о начале председательства России в Совете Безопасности, связав это с Днём дурака. Подобную аналогию, вслед за украинскими интернет-изданиями, провёл и Боррель.

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал он на своей странице в социальной сети.

Политик отметил, что государства Евросоюза будут противостоять «злоупотреблениям со стороны России на посту председателя».

Как передавало ИА REGNUM, заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский выразил сожаление о том, что механизмы «изоляции» России не работают. Так он прокомментировал сообщение о назначении РФ председателем Совета Безопасности ООН. Яблонский также высказал требование об «исключении или отстранении» России из Совбеза ООН и самой организации в целом.

Российская Федерация с 1 апреля на месяц назначена председателем Совета Безопасности ООН. Планируется, что одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет спикером Совбеза.