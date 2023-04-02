Минобороны: ВС России отразили на южнодонецком направлении комбинированный удар ВСУ

Москва, , 10:13 — REGNUM Вооружённые силы России отразили комбинированный удар РСЗО ВСУ на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» все цели были уничтожены.

Кроме того, российские зенитчики сбили два беспилотника «Валькирия» и две «Фурии», а на запорожском направлении из стрелкового оружия сбили БПЛА «Лелека» ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России ликвидировали штурмовую группу ВСУ у города Купянска Харьковской области, используя минный шлагбаум. Атака ВСУ около села Орлянки завершилась полным уничтожением украинской штурмовой группы.

Ранее российская группировка «Восток» уничтожила на южнодонецком и запорожском направлениях три беспилотника ВСУ, а также пресекла попытку украинских военных провести разведку боем. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии были уничтожены свыше 30 националистов.