Вашингтон, 2 апреля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В Европейских странах нарастает недовольство в связи с наплывом зерна с Украины, в результате Киев может лишиться поддержки соседей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Агентство напоминает, что Польша и другие соседние страны решили помочь вывезти зерно с Украины на мировые рынки после того, как в 2022 году экспорт оказался невозможен из-за конфликта на территории этой страны.

«Часть этих поставок сейчас накапливается в Восточной Европе и угрожает источникам дохода местных жителей», — отметили авторы.

Как передавало ИА REGNUM, власти пяти европейских стран призвали Еврокомиссию оказать им помощь в связи с образовавшимся на их территории излишком зерна с Украины. Соответствующее обращение подписали премьер-министры Болгарии, Словакии, Польши, Венгрии, Румынии. Они призвали Еврокомиссию изучить возможность покупки скопившегося зерна у стран — членов Евросоюза на гуманитарные нужды.