Москва, 2 апреля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Шри-Ланка рассчитывает на сотрудничество с Россией в железнодорожной отрасли и готова приобретать вагоны, локомотивы и запчасти. Об этом заявил министр транспорта островного государства Бандула Гунавардана в опубликованном 2 апреля интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Он отметил, что железные дороги Шри-Ланки — одни из старейших в Азии. Их протяжённость около 1,5 тыс. км, действующих станций — 368. Стране нужны локомотивы, вагоны и запчасти к ним.

«Мы планируем развивать сотрудничество с Россией в этой сфере и надеемся на поддержку России в получении подвижных составов, двигателей и оборудования для железных дорог», — сказал Гунавардана.

Политик добавил, что хотел бы обсудить с российской стороной обучение в России ланкийских специалистов-ремонтников, а также развитие мощностей по производству запасных частей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр Гунавардана также заявил об отмене Шри-Ланкой запрета на химические удобрения и желании властей закупать их в том числе в России с расчётами в национальных валютах.