Краснодар, 2 апреля, 2023, 09:58 — ИА Регнум. В Сочи разыскивают пятерых несовершеннолетних, которые 31 марта не вернулись с прогулки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

По её информации, мальчики в возрасте от 8 до 13 лет вместе гуляли в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта.

Отмечается, что в течение суток родители самостоятельно искали детей, а вечером 1 апреля они обратились в полицию.

Уточняется, что в последний раз детей видели в гостинице «Аврора» на ул. Аллейная, там они купались в бассейне. Детям сделали замечание, и они убежали. Их ищут спасатели, волонтёры и казаки, всего задействовано свыше 70 человек.

Как передавало ИА REGNUM, в турецкой провинции Хатай в рамках аварийно-спасательной операции спасли семилетнюю девочку, пролежавшую под завалами 95 часов. Уточняется, что ребенка нашли под обломками многоквартирного жилого дома.