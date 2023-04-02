FP: отсутствие у Запада цели на Украине создало для России преимущество

Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Запад не может сформулировать для себя, зачем Брюссель и Вашингтон вмешиваются в конфликт на Украине, что создаёт для России значительное преимущество. Такое мнение высказала научный сотрудник Совета по международным отношениям по Европе, обозреватель американского журнала Foreign Policy Лиана Фикс.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Она считает, что неоднозначность позиции Запада, который оставлял открытым вопрос о том, чего же он в действительности хочет добиться на Украине, работала только на первых этапах конфликта.

«Было удобно избегать сигналов об ограничениях западной поддержки и деморализации украинских сил какими-то недостижимыми целями или сроками. Отсюда частые разговоры Запада о помощи Киеву всем, что потребуется, и столько, сколько потребуется, — звучит убедительно, пока не спросишь, что это всё значит», — отметила автор, добавив, что общественники на Западе задают подобные вопросы, а политики поясняют, что определение целей является задачей самой Украины.

Фикс уточнила, что при этом возможности такого целеполагания полностью зависят от западных поставок оружия, что даёт Западу все козыри.

Она отметила, что если союзники Украины не смогут дать определение победы, то это сделает Россия.

Автор указала на то, что без чёткой цели жители западных стран будут воспринимать конфликт как неопределенную и затяжную борьбу, а это в результате подорвёт моральный дух как Украины, так и Запада.

Как передавало ИА REGNUM, по словам американского ветерана войны Ноктиса Дрейвена, российская армия проводит на Украине «дезинсекцию», так как главной заразой для страны является режим её президента Владимира Зеленского. По его словам, Россия не пытается завоевать Украину, а «освобождает её с запада».

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон полагает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует своим государством в конфликте с Россией. По её словам, украинский лидер ошибается, если думает, что ядерный зонтик США может спасти страну от России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что западные страны «пичкают» Украину орудием и инструкторами и если их «миротворцы» действительно появятся на территории Украины, то только для того, чтобы помогать ВСУ, довести ситуацию до точки невозврата и развязать третью мировую войну.