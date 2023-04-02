Москва, 2 апреля, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Гнусные вещи творит киевский режим в отношении Киево-Печерской лавры и канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 апреля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее украинские власти поместили наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) под домашний арест в связи с обвинениями в «сотрудничестве с Россией» и разжигании межрелигиозной розни. Сам митрополит считает решение суда политическим заказом.

По словам Медведева, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение — «взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь». Судить их должен не только человеческий, но в первую очередь Божий суд. Им должно воздаться за всё содеянное.

Свои слова политик сопроводил цитатой из Апокалипсиса (глава 19, стих 20) о звере и лжепророке с его «чудесами», «которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». Обоих живыми бросили «в озеро огненное, горящее серою».

Как сообщало ИА REGNUM, прихожане канонической УПЦ продолжают собираться в Киево-Печерской лавре. Утром 2 апреля они пришли на службу, которую возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).