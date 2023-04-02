Глава Госсовета Крыма Константинов: решено развивать туризм на Арабатской стрелке

Симферополь, , 09:29 — REGNUM Власти Крыма планируют развивать туризм на Арабатской стрелке, которая представляет большой интерес для инвестирования. Об этом сообщил 2 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов.

Пляж Арабатской стрелки в Арабатском заказнике. Крым Александр Топилин

По его словам, разработку окончательных стратегических планов развития власти отложат до окончания военной спецоперации.

«Тогда можно предлагать идеи, реализовывать различные инвестиционные проекты», — сказал РИА Новости Константинов.

На Арабатской стрелке есть потрясающие места, популярные у туристов, этот район представляет большой интерес для инвестирования, подчеркнул он.

Арабатская стрелка — песчаная коса протяжённостью около 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Её южная часть относится к Крыму, а северная — к Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о начале строительства на Арабатской стрелке нового города. Предполагается, что в городе будут жить 30 тыс. человек. Вся инфраструктура в нём будет «современнейшей», подчеркнул Сальдо.