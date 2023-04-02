Москва, 2 апреля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов России и Белоруссии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях», — подчеркнул глава Российского государства.

Путин добавил, что энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуют программы, которые направлены на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, полноценная реализация достигнутых договорённостей будет способствовать повышению качества жизни граждан России и Белоруссии, заявил ранее Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что в условиях беспрецедентных внешних угроз и вызовов российско-белорусские отношения достойно прошли проверку на прочность, они стали примером истинного партнёрства, которое основано на принципах взаимного уважения, доверия и суверенного равенства.