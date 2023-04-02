Кабул, 2 апреля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Под стражей в Афганистане находятся три гражданина Великобритании, передаёт 2 апреля телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Трое британцев находятся под стражей у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, двоих британцев задержали в январе, ещё одного — в начале марта.

Одного из задержанных обвиняют в том, что в сейфе его номера отеля якобы хранилось незаконное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Афганистане высекли семерых мужчин за различные преступления, в том числе за распитие и продажу алкоголя, а также угон автомобилей.